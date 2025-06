Alessandro Cambiati muore nell’incidente a 67 anni in sella alla sua bicicletta

Tragedia a Serramazzoni: un incidente stradale ha spezzato la vita di Alessandro Cambiati, 67 anni, ex medico appassionato di ciclismo. Mentre pedalava lungo San Dalmazio, il suo viaggio si è interrotto improvvisamente in un impatto fatale con un'auto. La comunità piange la perdita di un uomo stimato, e le autorità ora indagano per fare luce sulla dinamica dello scontro. Una drammatica reminder dell'importanza della sicurezza sulle strade.

Serramazzoni (Modena), 23 giugno 2025 – G rave incidente ieri sera in località San Dalmazio a Serramazzoni. Poco prima delle 20, in prossimità di un incrocio, un ciclista è morto dopo lo schianto con un'auto Suzuki che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia. La vittima è Alessandro Cambiati, 67 anni, ex medico. Sul posto il 118 ma, purtroppo, non c'era più nulla da fare. I rilievi, per chiarire la dinamica dello scontro, sono stati affidati ai carabinieri. E' la seconda vittima in pochi giorni in Appennino dopo la morte di Giuliano Bosi, campione di ruzzolone, vittima di uno schianto in auto sulla Pedemontana a Spilamberto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alessandro Cambiati muore nell’incidente, a 67 anni, in sella alla sua bicicletta

