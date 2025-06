Aleksandar Stankovic Inter dopo il controriscatto le sirene estere | 3 club sulle sue tracce! I nerazzurri fissano il prezzo

Dopo il controriscatto, Aleksandar Stankovic è tornato al centro dell’attenzione internazionale: tre club esteri si contendono il giovane talento nerazzurro, mentre l’Inter fissa con precisione il prezzo di cessione. Un nome che evoca storia e passione, pronto a scrivere nuove pagine nel calcio europeo. Ma quali saranno le mosse della società? Scopriamo i dettagli e le prospettive per il futuro di Stankovic.

: i dettagli. Il nome di Aleksandar Stankovic torna a circolare con insistenza sul mercato Inter, e non solo per il cognome pesante che porta. Il centrocampista classe 2005, figlio dell'ex leggenda nerazzurra Dejan, è stato recentemente contro-riscattato dall'Inter dopo una stagione in prestito in Svizzera con la maglia del Lucerna. Un'annata positiva per il giovane talento, che ha collezionato 40 presenze e 3 gol, attirando le attenzioni di diversi club europei. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, su Aleksandar Stankovic l'Inter ha ricevuto sondaggi concreti da Stoccarda e Wolfsburg, in Bundesliga, oltre che dal Club Brugge in Belgio.