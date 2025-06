Aleksandar Stankovic Inter decisione presa dopo il riscatto | si fa largo questa ipotesi

Dopo un prestito in Svizzera che ha visto Aleksandar Stankovic brillare come MVP del Lucerna, l'Inter si prepara a una decisione importante sul suo futuro. La scelta di esercitare il contro-riscatto apre nuovi scenari per il giovane talento serbo, protagonista di una crescita costante e di grande potenziale. La prossima mossa dei nerazzurri potrebbe segnare il passo decisivo nella carriera di Stankovic, portandolo a consolidarsi tra i protagonisti della squadra.

Aleksandar Stankovic Inter, le ultime sul futuro del centrocampista serbo nerazzurro dopo il prestito al Lucerna. I dettagli. Aleksandar Stankovic ha chiuso la stagione in Svizzera con il botto: MVP dell'anno al Lucerna, protagonista assoluto e crescita costante per il giovane centrocampista classe 2005. Come riportato da calciomercato.com, l' Inter ha deciso di esercitare il contro-riscatto dopo il prestito con diritto di riscatto concesso al club svizzero, mantenendo così il pieno controllo del cartellino del figlio di Dejan. La fiducia nei suoi mezzi è alta, ma l'Inter è consapevole che, in un centrocampo già ricco di alternative, Stankovic rischierebbe di trovare poco spazio.

