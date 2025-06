Aldo Grasso si sofferma su Al Bano | Inganna più sé stesso

Aldo Grasso non le manda a dire: anche Al Bano finisce sotto il suo acuto sguardo critico. Durante un collegamento dalla Russia, il noto critico del Corriere ha puntato il dito contro i detrattori del cantante, sottolineando come spesso le critiche siano infondate e distanti dalla realtà. Una presa di posizione decisa che invita a riflettere sui giudizi affrettati nel mondo dello spettacolo. Ma cosa ha realmente detto Aldo Grasso?

Il critico non ha risparmiato Al Bano. Aldo Grasso non risparmia nessuno, nemmeno Al Bano. Il critico del Corriere, negli scorsi giorni è apparso in collegamento, sulla Rai, a La Volta Buona da San Pietroburgo. Al Bano in collegamento ha detto di essere «messaggero di pace». E poi se l'è presa con i suoi detrattori: «Quelli che criticano non sanno nulla, non capiscono niente perché sono lontani dalla realtà». Infine, al TG1, parlando con la giornalista ha detto: «Accendi la tv e dicono che qui ci sono bombe e cannoni ovunque. Tu li vedi?» e lei: «Ma la guerra non è qui.». Grasso dice che se Al Bano avesse parlato del suo ricco cachet sarebbe stato decisamente meglio.