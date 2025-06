Aldo Grasso e Al Bano messaggero di pace per un ricco cachet

Aldo Grasso, critico televisivo del Corriere della Sera, analizza l’ultima performance di Al Bano, che da San Pietroburgo si presenta come un «messaggero di pace» in collegamento con La volta buona. Con un cachet consistente, il cantante pugliese invita a riflettere sulla sua immagine e sui messaggi di unità che trasmette, sfidando le critiche con fiducia e passione. Ma cosa nasconde questa strategia di comunicazione?

Il critico tv del Corriere della Sera Aldo Grasso commenta l’ultima performance di Al Bano. Il cantante pugliese in collegamento con La volta buona (Rai 1) da San Pietroburgo ha detto che lui è un «messaggero di pace». Dice, ripetutamente, che chi lo critica non capisce nulla: «Quelli che criticano non sanno nulla, non capiscono niente perché sono lontani dalla realtà». Poi, con il Tg1, ha continuato: «Accendi la tv e dicono che qui ci sono bombe e cannoni ovunque. Tu li vedi?», domanda alla giornalista, che però lo corregge: «Ma la guerra non è qui.», riferendosi al fatto che gli scontri avvengono in Ucraina. 🔗 Leggi su Open.online

Il pacifismo dei cantanti o cantori della pace è spesso retorica ideologica. Non di rado anche impastato di ipocrisia, quando deve affrontare la realtà di guerre in corso Il commento di Aldo Grasso Vai su Facebook

