Alcol e droga raffica di denunce nel weekend della Notte Rosa | pioggia di patenti ritirate

Durante il weekend della Notte Rosa, Cesenatico ha assistito a una vera e propria raffica di denunce da parte dei Carabinieri, con sei automobilisti colti alla guida in stato di ebbrezza e con tassi alcolemici tra 0,92 e 1,87 g/l. La sicurezza stradale è stata messa a dura prova, con numerosi ritiri di patenti e interventi per prevenire incidenti. Un richiamo forte a responsabilità e rispetto delle regole in occasioni di festa.

Raffica di denunce dei Carabinieri di Cesenatico durante il fine settimana della Notte Rosa. Sei automobilisti sono finiti nei guai per guida in stato di ebbrezza poiché sorpresi con un tasso di alcol nel sangue compreso tra 0,92 e 1,87 grammi per litro. Le patenti di guida sono state ritirate.

