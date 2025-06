Alcaraz rivela | Ho ricevuto tanto odio me ne sono andato a Cancun Dicevano | ma che gli succede?

Dopo una delusione amara a Miami, Carlos Alcaraz ha deciso di prendersi una pausa in famiglia a Cancun, lasciando alle spalle il fuoco delle critiche e dell’odio. Ma cosa gli è successo? In questa rinascita, tra relax e riflessione, Alcaraz ha ritrovato motivazione, concentrazione e la passione per il tennis. Da quella vacanza rigenerante sono scaturiti successi sorprendenti: dal Roland Garros al Queen’s, fino a Wimbledon. Continua a leggere.

