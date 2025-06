Albiate dice addio alla salsiccia dopo 415 anni | la sagra di San Fermo piegata al diktat salutista

Albiate dice addio alla salsiccia dopo 415 anni, in nome di un nuovo approccio salutista che rivoluziona le tradizioni. La storica sagra di San Fermo si trasforma, privilegiando una dieta magra e un atteggiamento olistico, lasciando spazio a scelte alimentari più leggere. La decisione del sindaco suscita discussioni, ma segna un cambiamento radicale nel cuore della comunità . Come reagiranno gli albiatei a questa svolta inattesa?

Niente salsiccia alla sagra di San Fermo. Il sindaco di Albiate (Monza e Brianza) ha deciso: dopo 415 anni di storia le tradizioni enogastronomiche devono lasciar il passo alla dieta salutista in salsa magra eurogreen. O, per dirla con le sue parole, a un «approccio più olistico». Quindi agli anziani del paese non sarà servita la rituale salsiccia ma un «pasto light» e la gran busecada, cioè l’abbuffata di trippa, appuntamento storico della manifestazione, sarà abolita tout court. Anche per la mostra zootecnica butta male: sarà sostituita da una fattoria biologica, mentre la classica sfilata dei trattori non si farà . 🔗 Leggi su Panorama.it