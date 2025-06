Alberto Costa Juventus | svolta improvvisa! Cambia tutto per il futuro dell’esterno portoghese il club ha preso una decisione importante

Alberto Costa, l’esterno portoghese della Juventus, sta vivendo una svolta inattesa che potrebbe rivoluzionare il suo futuro in bianconero. Dopo un andamento incerto, il club ha preso una decisione strategica in vista dell’estate, aprendo nuove prospettive per il giocatore. In un calcio dove poche partite possono cambiare tutto, la storia di Costa si arricchisce di una svolta decisiva, e le ultime novità sono pronte a scrivere il suo destino.

Alberto Costa Juventus: novità importante per il futuro dell'esterno portoghese, il club ha preso una decisione in vista dell'estate. Ultimissime. Nel calcio, a volte, bastano poche partite per ribaltare gerarchie che sembravano consolidate. È questa la storia di Alberto Costa, il cui status all'interno della Juventus è cambiato radicalmente in un finale di stagione sorprendente. Secondo Gazzetta.it, considerato un " oggetto misterioso " per gran parte dell'annata, il giovane talento portoghese ha sfruttato l'occasione concessagli dal tecnico Igor Tudor per prendersi un ruolo da protagonista, spazzando via ogni dubbio sul suo futuro.

Juventus, la rinascita di Alberto Costa - La Juventus si presenta inaspettatamente rinata grazie alla svolta di Alberto Costa. Arrivato in gennaio 2025 dal Vitória Guimarães, il giovane terzino portoghese ha suscitato curiosità e aspettative.

Alberto Costa, da oggetto misterioso a punto fermo. E così spinge Nico Gonzalez sul mercato Con un Alberto Costa così la Juve è più tranquilla. L’esterno portoghese è stato il giocatore che più si è messo in mostra al debutto mondiale contro l’Al Ain, Vai su Facebook

