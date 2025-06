Alberto Angela stasera su Rai 1 riparte Noos svelato il primo ospite | le anticipazioni

Stasera su Rai 1 torna “Noos – L’avventura della conoscenza”, il programma che unisce scienza e spettacolo in modo coinvolgente. Alberto Angela, il padrone di casa, ci porterà ancora una volta nel meraviglioso mondo della scoperta, svelando il primo ospite di questa nuova stagione. Prepariamoci a lasciarci affascinare da un mix irresistibile di intrattenimento e cultura: la scienza diventa un vero e proprio spettacolo per tutti gli appassionati di conoscenza.

News tv. Stasera su Rai 1 riparte "Noos", svelato il primo ospite: bel colpo per Alberto Angela – La scienza diventa spettacolo e conoscenza: va in onda da lunedì 23 giugno su Rai 1 la nuova edizione di "Noos – L'avventura della conoscenza", il programma ormai diventato un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di divulgazione. La ricetta resta la stessa: un mix di simpaticissimo intrattenimento, grazie al carisma e alla competenza di Alberto Angela, e una serie di contenuti di alto livello, portati dai suoi ospiti, esperti di vari settori.