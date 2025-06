Alberto Angela riparte con Noos L’avventura della conoscenza | Jovanotti è il primo ospite su Rai1

Alberto Angela riaccende la curiosità degli italiani con "Noos: L'avventura della conoscenza", il suo nuovo emozionante viaggio tra scienza, storia e cultura. Stasera, lunedì 23 giugno 2025, su Rai 1, si apre un mondo di scoperte con ospiti d'eccezione come Jovanotti, pronti a coinvolgere e ispirare il pubblico. Non perdere questa imperdibile avventura di scoperta e meraviglia—continua a leggere per tutte le anticipazioni!

Alberto Angela torna in tv stasera, lunedì 23 giugno 2025, in prima serata su Rai 1, con Noos L'avventura della conoscenza. Il programma vedrà la partecipazione di tanti ospiti tra cui Jovanotti. Le anticipazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: alberto - angela - noos - avventura

Alberto Angela fa il colpaccio, Jovanotti è il primo ospite di Noos – L’avventura della conoscenza - Alberto Angela si prepara a sorprendere il pubblico con un ospite d’eccezione: Jovanotti, protagonista della prima puntata di “Noos – L’avventura della conoscenza”.

#22Giugno2025 #nooslavventuradellaconoscenza Alberto Angela apre Noos con Jovanotti, 'arte e scienza sono legate' Il programma di divulgazione torna domani alle 21.25 su Rai1 Parlare con Lorenzo Jovanotti Cherubini "è come sentire il caldo del sole su Vai su Facebook

Torna #Noos L’avventura della conoscenza Condotto da Alberto Angela In onda lunedì 23/6 alle 21.25 su #Rai1 Si comincia con un ospite d’eccezione: Jovanotti che interverrà in studio per parlare del suo percorso umano e musicale tra arte scienza e gran - X Vai su X

Alberto Angela torna su Rai 1 con Noos-L’avventura della conoscenza: il primo ospite è Jovanotti; Noos - L'avventura della conoscenza con Alberto Angela, da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni; Noos - L’avventura della conoscenza, dopo il flop Alberto Angela ci riprova con Jovanotti.

Alberto Angela riparte con Noos L’avventura della conoscenza: Jovanotti è il primo ospite su Rai1 - Alberto Angela torna in tv stasera, lunedì 23 giugno 2025, in prima serata su Rai 1, con Noos L'avventura della conoscenza ... fanpage.it scrive

Noos - L’avventura della conoscenza, dopo il flop Alberto Angela ci riprova con Jovanotti - Il divulgatore scientifico torna su Rai 1 con una nuova stagione e tanti ospiti pronti a fare il pieno di share: cosa vedremo. Da libero.it