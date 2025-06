Alberto Angela da stasera su Rai 1 con Noos e un ospite speciale | la scaletta di lunedì 23 giugno

Stasera su Rai 1 torna Noos - L'avventura della conoscenza, il rinomato programma di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela. Con una scaletta ricca di sorprese e ospiti speciali, questa nuova puntata promette di appassionare e stupire il pubblico, portandolo in un viaggio tra scoperte e meraviglie del nostro mondo. Non perdete l'appuntamento: l'avventura sta per ricominciare!

Stasera su Rai 1 ricomincia l'avventura di Noos - L'avventura della conoscenza, il programma di e con Alberto Angela che quest'anno si terrà ben lontano da Temptation Island Da stasera su Rai 1, in prima serata, torna Noos - L'avventura della conoscenza, il programma di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela. Se un anno fa Noos aveva dovuto accettare il maggiore interesse del pubblico per Temptation Island, che andava in onda nella stessa sera, questa volta Rai 1 ha deciso di non rischiare, mandando in onda il programma di Angela di lunedì sera, per 6 puntate, mentre il reality di Maria De Filippi, su Canale 5, andrà in onda il giovedì. 🔗 Leggi su Movieplayer.it