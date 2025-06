Albertino Bigon Il mio calcio

Albertino Bigon, icona indiscussa del calcio italiano, ci guida attraverso un emozionante viaggio tra le sue esperienze e i ricordi più cari. Da “el dotor” di Rocco alle leggendarie sfide con Baggio, Maradona e Liedholm, Bigon rivela come il suo calcio abbia plasmato non solo la sua vita, ma anche la storia del nostro sport. Scopri le storie, le emozioni e i momenti che rendono il suo racconto un vero tesoro per gli appassionati.

“Liedholm, Baggio, Maradona, Ferrara, ecc il mio calcio”: Albertino Bigon, da “el dotor” di Rocco al rapporto speciale con Napoli Le parole di Albertino Bigon, ex calciatore del Milan della stella e tecnico del Napoli dello Scudetto con Maradona Albertino Bigon, figura storica del calcio italiano, ha lasciato un’impronta significativa sia come calciatore che come allenatore. Nato a Padova nel 1947, ha iniziato la sua carriera da centrocampista offensivo, distinguendosi per tecnica ed eleganza. Il culmine della sua avventura da giocatore lo raggiunge con la maglia del Milan, con cui in nove stagioni vince lo scudetto della stella nel 1978-79, oltre a tre Coppe Italia e una Coppa delle Coppe. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Albertino Bigon” Il mio calcio”

«Liedholm, Baggio, Maradona, Ferrara, ecc il mio calcio»: Albertino Bigon, da “el dotor” di Rocco al rapporto speciale con Napoli - Albertino Bigon, ex calciatore e tecnico del Napoli, ha attraversato epoche memorabili del calcio italiano, incontrando leggende come Maradona e Baggio.

L'ex allenatore parla dello scudetto col #Napoli e dello stadio di #Padova che, dice, ... #euganeo #CalcioPadova @fanpiùattivi

Albertino Bigon: Secondo scudetto? Non abbiamo rubato niente. La fascia l’aveva Maradona, ma il vero capitano dello scudetto era Ciro; Bigon: Volevo fare il medico, poi incontrai Rocco. Dovevo fare il libero, poi spuntò Baresi; VIDEO | Albertino Bigon: Euganeo inadatto ai grandi sogni dei tifosi.

Bigon senior: «Il Napoli mi è rimasto nel cuore. Ma ora guardo mio figlio Riccardo, tra Palermo e Manchester» - Da calciatore ha vinto con il Milan, da allenatore ha portato il Napoli allo storico scudetto del 1990, ma oggi Albertino Bigon, 77 anni, si gode la vita tranquilla ad Abano Terme, tra i fanghi e i ...

Napoli in crisi, intervista ad Albertino Bigon: «Anche Spalletti avrebbe sofferto» - Non sempre ha ragione l'allenatore e non sempre il presidente.