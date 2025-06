Albano Carrisi cittadino onorario di Peschici | Questo paese è un presepe a cielo aperto

Albano Carrisi, il celebre artista pugliese, è stato insignito della cittadinanza onoraria di Peschici, un paese che sembra uscito da un presepe a cielo aperto. Camminando tra le sue strade, Albano ha esclamato: "Mi sono reso conto di stare in un presepe a cielo aperto". La cerimonia, toccante e suggestiva, ha rafforzato il legame profondo tra l’artista e questa splendida comunità, rendendo il momento indimenticabile per tutti i presenti.

