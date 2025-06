Al Viandant si parla di Matilde di Canossa

Al Viandant si accende il sipario su un affascinante viaggio nella storia locale: giovedì 26 giugno, alle 18.30, in piazza San Prospero, inauguriamo il Salotto del Viandant con un evento dedicato a Matilde di Canossa. Un’occasione unica per scoprire le sfumature di questa figura epica, attraverso l’intervento della professoressa Donatella Jager Bedogni. Un incontro imperdibile per chi ama immergersi nel passato del nostro territorio e riscoprire le sue protagoniste.

Giovedì 26 giugno alle 18,30 al Caffè Viandant in piazza San Prospero si terrà il primo appuntamento del Salotto del Viandant "un luogo dove si fa tappa nei percorsi tra Appennino e pianura, a cui ne seguiranno tanti altri, rivolti alle donne e a tutti coloro che amano la storia del nostro territorio", spiegano gli organizzatori. L'incontro vedrà come relatrice la professoressa Donatella Jager Bedogni (nella foto) e sarà dedicato alla figura della storica viceregina d'Italia Matilde di Canossa. A intervistare l'esperta saranno Federica Oleari e Valentina Berti. La conversazione sarà seguita dalla performance del Balletto Eidos 'Sui passi di Matilde', introdotta dall'attrice Maria Antonietta Centoducati.

