Al via su LA7 Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia | un viaggio tra paesaggi storia e meraviglia

Al via su La7 "Signori sì parte – Treni storici in giro per l’Italia", un affascinante viaggio tra paesaggi mozzafiato, storia e meraviglia. Dal 29 giugno 2025, ogni domenica alle 11:45, preparatevi a rivivere l’eleganza e il fascino dei treni d’epoca, scoprendo le bellezze nascoste del nostro Paese. Un’esperienza unica che vi porterà indietro nel tempo, tra emozioni e ricordi, pronti a salire a bordo?

Debutta Domenica 29 giugno 2025, alle ore 11:45 su LA7, "SIGNORI SI PARTE – Treni storici in giro per l'Italia", il nuovo programma televisivo che accompagnerà i telespettatori per sei Domeniche consecutive in un itinerario emozionante a bordo di rotabili che hanno fatto la storia d'Italia.

