al via le iscrizioni a medicina debutta semestre aperto

Se sogni di intraprendere la carriera medica, questa è la tua occasione: sono aperte le iscrizioni a Medicina, e quest’anno niente test d’ingresso grazie al nuovo semestre aperto. Un’opportunità unica per accedere più facilmente e senza barriere tradizionali. Scopri tutte le novità e preparati a iniziare un percorso entusiasmante nel mondo della salute e della scienza.

Aperte le iscrizioni a Medicina, ma quest'anno niente test d'ingresso: debutta il cosiddetto semestre aperto. Servizio di Andrea Domaschio.

Al via oggi le iscrizioni a Medicina. Quest'anno niente test d'ingresso, ma debutta il semestre aperto. La riforma voluta dal ministro dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, prevede l'iscrizione libera. Ci si potrà iscrivere fino al 25 luglio sul sito Universita

Medicina, da oggi al via le iscrizioni: debutta il semestre bianco - Al via oggi, lunedì 23 giugno, le iscrizioni a Medicina: quest'anno debutta il semestre bianco, dopo la riforma dell'accesso alla facoltà voluta dalla ministra all'Università e ricerca, Anna Maria Ber ...