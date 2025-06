Al via la seconda stagione della serie crime americana che ha sovvertito tutte le regole del genere con Carrie Preston nel ruolo della protagonista Nuovi casi da risolvere con i suoi metodi anticonvenzionali

Preparati a scoprire una serie crime rivoluzionaria e fuori dagli schemi: dal 23 giugno su Rai 2 torna l’irriverente ebeth, interpretata da Carrie Preston, che con i suoi metodi anticonvenzionali sfida tutte le convenzioni del genere. Una trama avvincente, personaggi unici e un ritmo coinvolgente ti terranno incollato fino all’ultimo episodio, dimostrando che il crimine può essere anche brillante e sorprendente. Non perdere questa imperdibile seconda stagione!

E lsbeth è tutto tranne che un poliziesco cupo e serioso. Da oggi, lunedì 23 giugno, alle 21:20 su Rai 2 andrà in onda la seconda stagione con i primi due episodi. Si tratta della serie crime americana che ha sovvertito tutte le regole del genere con Carrie Preston nel ruolo della protagonista. Elsbeth anticipazioni: la seconda stagione arriva su Rai 2 dal 23 giugno. Dopo una brillante carriera a Chicago, Elsbeth arriva a New York dove mette il suo occhio clinico decisamente fuori dagli schemi, al servizio della polizia.

