Al via la riqualificazione del Verona Trento

Al via la riqualificazione dell'Istituto Verona-Trento a Messina: un intervento strategico per modernizzare gli spazi, elevare i livelli di sicurezza e rispondere alle esigenze dell’istruzione moderna. La Città Metropolitana si impegna a creare un ambiente scolastico più funzionale e innovativo, puntando su qualità e sostenibilità. Un’opportunità fondamentale per valorizzare il patrimonio educativo e costruire un futuro più sicuro e stimolante per studenti e insegnanti.

La Città Metropolitana di Messina si appresta ad avviare un importante intervento di riqualificazione che interesserà l'Istituto Superiore "Verona - Trento" di Messina, con l'obiettivo di migliorarne sicurezza e funzionalità, in linea con le esigenze dell'edilizia scolastica contemporanea.

