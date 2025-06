Al via la rassegna d' arte Segmenti marini nei luoghi della Riviera

Pronti a immergervi in un mare di creatività? Al via la rassegna Segmenti Marini – Arte Contemporanea Estate 2025, un’occasione unica per scoprire opere che evocano il fascino delle onde e delle coste. Con il patrocinio dell’assessora alla Cultura di Cervia, Federica Bosi, e artisti di spicco, questa mostra vi invita a vivere un’esperienza culturale coinvolgente fino al 15 settembre, attraversando le suggestive location di Milano. Non perdete l’opportunità di lasciarvi ispirare dalle onde dell’arte!

Taglio del nastro per Segmenti Marini – Rassegna d’Arte Contemporanea Estate 2025 con la partecipazione dell’assessora alla Cultura del Comune di Cervia, Federica Bosi, e degli artisti coinvolti. La rassegna è visitabile fino al 15 settembre e si svolge in diverse strutture ricettive di Milano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Al via la rassegna d'arte "Segmenti marini" nei luoghi della Riviera

In questa notizia si parla di: rassegna - arte - segmenti - marini

Empoli, al via la rassegna fra musica e arte 'Note nei chiostri empolesi' - Empoli si prepara a un’estate di arte e melodie con "Note nei chiostri empolesi". Il 14 maggio 2025, la rassegna celebra il connubio tra musica e bellezza architettonica, grazie al patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Firenze, e al supporto del Ministero della Cultura.

Segmenti Marini: arte contemporanea diffusa negli hotel di Milano Marittima fino al 15 settembre; “Segmenti Marini 2025”, arte contemporanea diffusa a Milano Marittima fino al 15 settembre; Segmenti Marini.

Segmenti Marini: arte contemporanea diffusa negli hotel di Milano Marittima fino al 15 settembre - È stata inaugurata il 23 giugno con la partecipazione dell’assessora alla Cultura di Cervia, Federica Bosi, la nuova edizione della rassegna estiva ... Scrive ravennanotizie.it

Segmenti Marini 2024. Tre hotel di Milano Marittima ospitano la rassegna d’arte contemporanea diffusa - Torna dal 21 giugno al 15 settembre, Segmenti Marini 2024, rassegna d’arte contemporanea diffusa sul territorio di Milano Marittima con l’obiettivo di promuovere gli artisti, gli hotel e ... Come scrive ravennanotizie.it