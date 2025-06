Al via i lavori Aqp sul lungomare Di Cagno | scattano i divieti

Al via i lavori di AQP sul lungomare di Cagno, un intervento fondamentale per migliorare il sistema idrico e fognario della zona. Per garantire la sicurezza e l’efficienza delle opere, il Comune di Bari ha imposto divieti e chiusure temporanee, creando un’area di cantiere. Questi interventi rappresentano un passo importante per lo sviluppo sostenibile della città , ma richiedono anche pazienza e collaborazione da parte di tutti. Restate aggiornati per scoprire come questa novità influenzerà il vostro quotidiano.

Il Comune di Bari, per consentire i lavori per la realizzazione di un impianto idrico e di uno fognario a cura di Acquedotto pugliese,ha disposto un'ordinanza che prevede la chiusura della semicarreggiata e il divieto di sosta, ambo i lati con rimozione forzata, sul lungomare Di Cagno Abbrescia.

