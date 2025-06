Al via da oggi le iscrizioni al corso di laurea in Medicina | dal semestre filtro ai test a crocette le nuove modalità di selezione

innovativo percorso di selezione che valorizza competenze pratiche e capacità critiche. Questa nuova modalità mira a rendere il processo più equo, affidabile e orientato alle reali attitudini degli aspiranti medici, veterinari e odontoiatri. Se desideri intraprendere questa affascinante carriera, non perdere l’opportunità di scoprire come prepararti al meglio per affrontare questa rivoluzionaria sfida.

Da oggi, lunedì 23 giugno 2025, iniziano ufficialmente le iscrizioni al corso di laurea in Medicina e Chirurgia. La novità di quest’anno, valida anche per Odontoiatria e Protesi Dentaria, nonché per Veterinaria, è l’eliminazione del tradizionale test d’ingresso a crocette, sostituito da un. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Al via da oggi le iscrizioni al corso di laurea in Medicina: dal semestre filtro ai test a crocette, le "nuove" modalità di selezione

In questa notizia si parla di: iscrizioni - corso - laurea - medicina

Sanità: aperte le iscrizioni al corso di medicina generale - Sono aperte le iscrizioni al concorso pubblico per l’ammissione di 61 medici al corso di formazione specifica in Medicina Generale 2025-2028, come comunicato dal Ministero della Salute.

AL VIA LE ISCRIZIONI A MEDICINA: NOVITÀ PER L’ANNO ACCADEMICO 2025-2026 Da domani, 23 giugno, si aprono le iscrizioni per il corso di laurea in Medicina per l’anno accademico 2025-2026. Gli studenti avranno tempo fino a metà luglio per registrar Vai su Facebook

Medicina, iscrizioni ai corsi di laurea da lunedì 23 giugno - X Vai su X

Sono aperte fino al 25 luglio le iscrizioni ai corsi di laurea di medicina con le nuove modalità che hanno modificato il “numero chiuso”; Procedure di ammissione; Italia – Al via le iscrizioni senza test d’ingresso ai corsi di laurea in Medicina.

Al via le iscrizioni a Medicina senza test d'ingresso: tutto sul semestre aperto - Da oggi, 23 giugno, è possibile iscriversi a Medicina senza sostenere il tradizionale test d’ingresso. Da notizie.it

Sono aperte fino al 25 luglio le iscrizioni alla facoltà di medicina con le nuove modalità che hanno modificato il “numero chiuso” - Da oggi lunedì 23 giugno e fino al 25 luglio sarà possibile iscriversi al primo semestre della facoltà di medicina, odontoiatria e veterinaria con le nuove modalità decise dal governo. Scrive ilpost.it