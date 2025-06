Al via da lunedì la superclassifica di RTL 102.5 per decretare il Power Hit dell’estate 2025 parte la corsa al tormentone

L’estate 2025 si avvicina alla sua vetta con l’attesissima Superclassifica di RTL 102.5, che dal lunedì 1° settembre darà il via alla competizione per il tormentone più hot della stagione. Pronti a scoprire quale canzone regnerà indiscussa? La nona edizione di Power Hits Estate, già sold out, promette emozioni e sorprese: non resta che seguire il countdown verso il grande show all’Arena di Verona, dove la musica farà da padrone.

Ritorna Power Hits Estate di RTL 102.5, l’evento musicale più atteso dell’estate italiana. Lunedì 1° settembre, l’Arena di Verona ospiterà il grande show della prima radiovisione d’Italia, che porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l’airplay radiofonico per decretare il power hit dell’estate 2025. La nona edizione di Power Hits Estate ha registrato il tutto esaurito, confermando il successo straordinario e l’incredibile richiamo dell’evento, ormai uno dei principali appuntamenti musicali d’Italia. Anche quest’anno si rinnova la collaborazione fra RTL 102.5 ed EarOne, la società che pubblica in tempo reale i dati sui brani più trasmessi dalle emittenti Radio e Tv in Italia, per la realizzazione delle classifiche di RTL 102. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Al via da lunedì la superclassifica di RTL 102.5 per decretare il Power Hit dell’estate 2025, parte la corsa al tormentone

In questa notizia si parla di: estate - power - lunedì - decretare

Il Power Hits Estate 2025 è sold out, in vendita i biglietti per il Future Hits Live - Il Power Hits Estate 2025 di RTL 102.5 è già sold out, ma non è ancora finita! I biglietti per il Future Hits Live, che si terrà il giorno successivo all'Arena di Verona, sono ora disponibili.

RTL 102.5 Power Hits Estate 2025, da lunedì 23 giugno al via la superclassifica di RTL 102.5 per decretare il Power Hit dell’estate 2025. L’1° settembre, durante il Power Hits Estate 2025, un fortunato ascoltatore consegnerà il premio al vincitore! #RTL1025 Vai su Facebook

RTL 102.5 Power Hits Estate 2025, da lunedì 23 giugno al via la superclassifica di RTL 102.5 per decretare il Power Hit dell’estate 2025 #RTL1025phe25 #RTL1025 Vai su X

RTL 102.5 Power Hits Estate 2025, da lunedì 23 giugno al via la superclassifica di RTL 102.5 per decretare il Power Hit dell’estate 2025; RTL 102.5 accende l’estate 2025: al via la Superclassifica per il tormentone dell’anno; PAOLA DI BENEDETTO SU RTL 102.5 DA LUNEDÌ 9 DICEMBRE 2024 SARÀ UNA DELLE VOCI DI “MISERIA E NOBILTÀ” INSIEME AL CONTE GALÈ, FABRIZIO FERRARI E VIRGINIA TSCHANG.