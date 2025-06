Al via a Pontelatone il Wine Festival dedicato ai vini Casavecchia e Pallagrello

Preparati a immergerti nel cuore della Campania, dove il centro storico di Pontelatone si trasformerà dal 4 al 6 luglio nel palcoscenico perfetto per il Casavecchia & Pallagrello Wine Festival. Un’occasione unica per scoprire e degustare due dei vitigni più rappresentativi della regione, circondato da un’atmosfera coinvolgente e autentica. Non perdere questa straordinaria celebrazione del vino campano, che promette emozioni e sapori indimenticabili…

Dal 4 al 6 luglio il centro storico di Pontelatone ospiterà una nuova edizione del Casavecchia & Pallagrello Wine Festival, evento dedicato a due dei vitigni più rappresentativi della Campania. La manifestazione, promossa da La Strada del Vino del Casavecchia di Pontelatone e dalla Pro Loco.

