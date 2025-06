Al via a Catania il 18° Summer Course in Sicily

Al via a Catania la 18ª edizione del prestigioso Summer Course in Sicily, un’occasione imperdibile per studenti e professionisti desiderosi di approfondire competenze innovative in un contesto unico. Segnate le date: dal 7 al 12 luglio, un’esperienza che promette ispirazione, networking e crescita personale. Non perdete questa chance di immergervi nella bellezza della Sicilia mentre arricchite il vostro bagaglio di conoscenze. Sarà anche stavolta una grandissima opportunità per tutti coloro che ne prenderanno...

Al via a Catania la diciottesima edizione del prestigioso Summer Course in Sicily: segnate le date sul calendario, l'appuntamento è previsto per il 7 luglio, alle ore 10.00, l'evento terminerà poi il 12 luglio. Sarà anche stavolta una grandissima opportunità per tutti coloro che ne prenderanno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Al via a Catania il 18° Summer Course in Sicily

In questa notizia si parla di: catania - summer - course - sicily

Catania fuori dai playoff, l'amarezza di Toscano: "C'è delusione, non è tempo per parlare del futuro" - Il Catania esce dai playoff di Serie C, nonostante la vittoria per 2-1 contro il Pescara. La delusione per l’allenatore Mimmo Toscano è palpabile, evidenziando che non è tempo di pianificare il futuro.

? PROMO SUMMER ? E dopo la promo Spring... Ecco a voi la PROMO SUMMER Abbiamo pensato a una formula ALL INCLUSIVE per 20 bambini e 20 adulti Tu esprimi un desiderio, al resto ci pensiamo noi ? #promo #estate #sum Vai su Facebook

Al via a Catania il 18° Summer Course in Sicily; Biodiversity; Export Regione Sicilia nel 2024: +1,8% grazie a pesca, agricoltura, silvicoltura e minerali.

Al via a Catania il 18° Summer Course in Sicily - Al via a Catania la diciottesima edizione del prestigioso Summer Course in Sicily: segnate le date sul calendario, l'appuntamento è previsto per il 7 luglio, alle ore 10. Lo riporta cataniatoday.it

Catania Summer Fest, la rassegna di concerti si apre con emozioni e voce di Damien Rice - Si è aperta così la rassegna di concerti della nuova stagione del Catania Summer Fest, in programma queste estate nella provincia etnea. Come scrive catania.liveuniversity.it