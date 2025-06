Al Udeid la base Usa in Qatar sede nel deserto del Central Command | all' interno 10 militari italiani dell' aeronautica

Al Udeid, la più grande base militare statunitense nel Medio Oriente, si trova nel cuore del deserto qatariota, a pochi chilometri da Doha. Questa importante installazione ospita circa 10 militari italiani dell'aeronautica, simbolo di un'alleanza strategica che rafforza la presenza internazionale nella regione. Un esempio di collaborazione internazionale che sottolinea l'impegno condiviso per la sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente.

Il Qatar ospita la base militare di Al Udeid, la più grande degli Stati Uniti nella regione. Situata nel deserto fuori dalla capitale Doha, l'installazione, dove ci sono di stanza circa.

Iran attacca gli Usa, lanciati 10 missili verso la base di Al Udeid in Qatar e di Ain Al Asad in Iraq, udite esplosioni a Doha - VIDEO - Tensione alle stelle nel Medio Oriente: l'Iran ha lanciato 10 missili contro le basi statunitensi di Al Udeid in Qatar e Ain Al Asad in Iraq, segnando l'inizio dell'operazione "Glad Tidings of Victory".

Le difese aeree sono state attivate su Doha, in Qatar, dopo che l'Iran ha lanciato una raffica di missili contro di essa, probabilmente prendendo di mira la base di al-Udeid utilizzata dalle forze statunitensi.

Al Udeid, la base Usa in Qatar sede (nel deserto) del Central Command: all'interno 10 militari italiani dell'a; Usa-Qatar: rinnovato l'accordo per le operazioni presso la base aerea di Al Udeid

Al Udeid, la base Usa in Qatar sede (nel deserto) del Central Command: all'interno 10 militari italiani - Il Qatar ospita la base militare di Al Udeid, la più grande degli Stati Uniti nella regione.

Dieci missili contro la base USA in Qatar: l'Iran rilancia nella guerra con Israele - L'Iran ha lanciato dieci missili contro la base militare americana situata in Qatar.