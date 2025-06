Al Modernissimo con Bob Wilson Il regista racconta il film che non c’è

Al cinema con Bob Wilson, a vedere un film che ha rischiato di andare perduto, che racconta dell'unico spettacolo che il regista non ha mai portato a compimento. Succede una domenica di giugno nell'unico mondo dove una magia del genere può accadere, ovvero al Cinema Ritrovato. Ieri Wilson, che con la nostra città ha un legame storico grazie agli spettacoli messi in scena al Teatro Comunale (Relative Calm, Il Trovatore, Macbeth) è arrivato sotto le Due Torri per presentare ' Robert Wilson and the CIVIL warS ' di Howard Brookner, documentario che rappresenta un documento preziosissimo della sua pratica teatrale e del suo genio creativo, ritrovato grazie all'impegno del nipote Aaron Brookner e restaurato in 10 anni di lavoro.

