Al lido di Tarquinia il Festival delle birre artigianali

Preparati a vivere un’esperienza unica al Lido di Tarquinia, dove l’estate si tinge di sapori autentici e atmosfere coinvolgenti. Il festival “Fermento” porta in scena il meglio della birra artigianale della Tuscia e del Lazio, con sedici birrifici pronti a deliziare il tuo palato. Un’occasione imperdibile per scoprire nuove etichette, assaporare street food di qualità e immergersi in un’atmosfera festosa e vibrante. Non perdere questa festa di gusto e convivialità!

L'estate a Tarquinia entra nel vivo con un appuntamento che unisce birra e street food. Il 27 e il 28 giugno, infatti, è in programma "Fermento", il festival della birra artigianale della Tuscia e del Lazio. Sono sedici i birrifici che presentano, durante l'evento, le loro migliori etichette.

