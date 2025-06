al gambrinus a napoli la conferenza stampa del teatro festival i nostri miti di pomigliano

Napoli si prepara a vivere un’estate all’insegna della cultura e della creatività: mercoledì 25 giugno al Gran Caffè Gambrinus si terrà la conferenza stampa della VI edizione del Teatro Festival “I Nostri Miti” di Pomigliano d’Arco. Un evento imperdibile per scoprire il cartellone ricco di spettacoli, momenti di riflessione e impegno civile, che promette di lasciare un segno profondo nel cuore degli spettatori. Non mancate!

NAPOLI, 23 GIUGNO 2025 – Si terrà mercoledì 25 giugno alle ore 11.00 presso il Gran Caffè Gambrinus di Napoli (Piazza Trieste e Trento) la conferenza stampa di presentazione della VI edizione del Teatro Festival “I Nostri Miti”, in programma a Pomigliano d’Arco dal 3 al 31 luglio 2025. Un’occasione per svelare il cartellone ricco di eventi che, come ogni anno, intende coniugare memoria, arte e impegno civile, sotto il patrocinio del Comune di Pomigliano d’Arco e della Regione Campania. Alla presentazione interverranno rappresentanti istituzionali, artisti e operatori culturali, con la presenza della consigliera comunale di Napoli Alessandra Clemente, dell’assessore alla Cultura del Comune di Pomigliano d’Arco, Giovanni Russo, ed è stata invitata l’assessora regionale Lucia Fortini (Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili). 🔗 Leggi su Primacampania.it