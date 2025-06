Al congresso dei Giovani Democratici eletto Emanuele Castigliego segretario metropolitano del circolo Nuova Pescara

Sabato 22 giugno, sulla suggestiva spiaggia dell’Arci di Pescara, si è svolto un importante momento di crescita politica: il congresso dei Giovani Democratici dell’area. In questa cornice vibrante e piena di entusiasmo, Emanuele Castigliego è stato eletto segretario metropolitano del nuovo circolo “Nuova Pescara”, segnando un passo deciso verso un futuro innovativo e coinvolgente per la città e i suoi giovani. Un capitolo che promette di essere ricco di progetti e idee per il domani.

