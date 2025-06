Al cinema in settimana | F1 Le onde del destino Poveri noi e…

Se sei appassionato di adrenalina, emozioni e storie di rinascita, non perdere le novità in sala questa settimana. Tra il ritorno di un campione leggendario interpretato da Brad Pitt in “F1 – Il film” e le emozionanti pellicole come “Le Onde del Destino” e “Poveri Noi”, il grande schermo ti aspetta con storie coinvolgenti e intense. Preparati a vivere un’immersione nel mondo del cinema che non ti lascerà indifferente!

Arriva al cinema “F1 – Il film”. La pellicola, che approda nelle sale mercoledì 25 giugno, racconta la storia di Sonny Hayes, un ex pilota di Formula 1 (interpretato da Brad Pitt) che, dopo un incidente, si ritira dalle corse. Trent’anni dopo, viene chiamato dal suo amico Ruben Cervantes, proprietario di una squadra in difficoltà, per tornare in pista come mentore di un giovane talento, Joshua Pearce. Altre novità sul grande schermo sono costituite da “Le onde del destino” e “Poveri noi”, diretto da Fabrizio Maria Cortese, con protagonisti Paolo Ruffini, Ilaria Spada, Ricky Memphis, Maria Grazia Cucinotta e Ricky Tognazzi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Al cinema in settimana: F1, Le onde del destino, Poveri noi e…

In questa notizia si parla di: cinema - onde - destino - poveri

Le Onde del Destino: ecco il trailer del film di Lars Von Trier che torna al cinema dal 23 al 25 giugno - Preparatevi a immergervi nel mondo intenso di Lars von Trier con il suo nuovo capolavoro, "Le onde del destino".

Le novità della settimana dal 19 giugno al 25 giugno 2025 per info acquisto biglietti LINK IN BIO 28 ANNI DOPO BORUTO HURRY UP LE ONDE DEL DESTINO POVERI NOI F1 uscita film mercoledì 25 giugno #novitàcinema #filmsettimana #2 Vai su Facebook

Al cinema in settimana: F1, Le onde del destino, Poveri noi e…; I nuovi film al cinema dal 19 giugno e quelli ancora in sala; Le Onde del Destino: ecco il trailer del film di Lars Von Trier che torna al cinema dal 23 al 25 giugno.

Ritorno al cinema: Le onde del destino di Lars Von Trier in programmazione dal 23 al 25 giugno - Dal 23 al 25 giugno, il film "Le onde del destino" di Lars Von Trier torna al cinema grazie a Movies Inspired, offrendo un'opportunità unica per riscoprire questo capolavoro controverso e premiato. Scrive ecodelcinema.com

Le onde del destino chiude la rassegna su Lars von Trier al City - Le onde del destino è il film che ha rivelato al pubblico il talento di Lars von Trier con la vittoria del Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes nel 1996 ed è valso la candidatura all’Oscar ... Riporta mentelocale.it