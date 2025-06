Al Bano stupito da Romina Power | Non mi aspettavo la sua coltellata mediatica Si dissocia dal mio concerto? Chi l’ha invitata

Al Bano si mostra sorpreso dalle parole di Romina Power, che si è dissociata pubblicamente dal suo concerto e ha criticato la sua interpretazione di "Felicità" in Russia. Un colpo a sorpresa nel mondo dello spettacolo, dove le vecchie ferite sembrano riaffiorare tra ex coppie ormai separate. La tensione tra i due artisti si fa ancora più palpabile, lasciando il pubblico a chiedersi quali saranno le prossime mosse di questa intricata vicenda.

Al Bano si è detto stupito dalle parole della sua ex moglie. Non si aspettava che prendesse posizione contro di lui e criticasse la sua scelta di cantare "Felicità" in Russia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bano - stupito - romina - power

Al Bano stupito da Romina Power: “Non mi aspettavo la sua coltellata mediatica. Si dissocia dal mio concerto? Chi l’ha invitata” - Al Bano resta sorpreso dalle parole di Romina Power, che si sono trasformate in una vera e propria coltellata mediatica.

Un improvviso botta e risposta infiamma il mondo della musica italiana: Al Bano e Romina Power, l'ex coppia d'oro che ha fatto la storia del pop italiano, si ritrovano di nuovo al centro di un acceso confronto. Tutto è iniziato con il recente viaggio di Al Bano a S Vai su Facebook

Al Bano stupito da Romina Power: Non mi aspettavo la sua coltellata mediatica. Si dissocia dal mio concerto? Chi l'ha invitata; Romina Power attacca Al Bano: «Ha cantato Felicità in Russia, mi dissocio». La risposta: «Una coltellata dalla; Al Bano e il concerto in Russia: Le parole di Romina Power? Una coltellata mediatica by AdnKkonos.

Al Bano stupito da Romina Power: “Non mi aspettavo la sua coltellata mediatica. Si dissocia dal mio concerto? Chi l’ha invitata” - Non si aspettava che prendesse posizione contro di lui e criticasse la sua scelta di cantare “Felicità” in Russia. Secondo fanpage.it

Romina Power attacca Al Bano: «Ha cantato "Felicità" in Russia, mi dissocio». La risposta: «Una coltellata dalla madre dei miei figli» - Il motivo della lite è il viaggio del cantante in Russia, per un concerto a San Pietroburgo. Lo riporta msn.com