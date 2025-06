Al Bano risponde a Romina dopo le parole sul concerto in Russia | Una coltellata

Al Bano risponde a Romina con una freccia velenosa, riaccendendo il fuoco di una saga che sembra non trovare mai pace. Una semplice nota o un post social bastano a riaccendere le scintille di un rapporto che, come un'onda imprevedibile, si infrange di nuovo. E così, dopo il silenzio, il duello tra i due icone della musica italiana continua a emozionare e dividere i fan...

Succede sempre così: basta una nota, una parola, un post su Instagram. E la pace tra Al Bano e Romina Power si spezza di nuovo, come un’ armonia lasciata in sospeso. A scatenare il botta e risposta è stata la discussa esibizione del cantante a San Pietroburgo, dove ha intonato FelicitĂ insieme a Iva Zanicchi. Ma a far rumore non è stato il palco, bensì il post – asciutto, severo, imprevisto – pubblicato da Romina Power. E così, dopo il silenzio degli ultimi tempi, Al Bano rompe gli indugi e risponde con parole che pesano. Lo fa con la forza teatrale che lo contraddistingue, ma anche con un certo sconforto: “Una coltellata mediatica” – così definisce il gesto dell’ex moglie. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Al Bano risponde a Romina dopo le parole sul concerto in Russia: “Una coltellata”

In questa notizia si parla di: romina - bano - risponde - parole

Al Bano e il concerto in Russia: “Le parole di Romina Power? Una coltellata mediatica” - Il duello tra Al Bano e Romina Power si infiamma ancora una volta, questa volta attraverso parole che scavano nel profondo delle emozioni e dei sentimenti pubblici.

Al Bano gela Romina: Mi ama? Il mio pensiero non è come il suo; Romina Power Al Bano e le dichiarazioni sulla marijuana: «Moglie felice, vita felice!»; Romina: Mi piace ancora l'odore della pelle di Al Bano.

Al Bano ha voluto replicare alle parole di Romina Power dopo che quest’ultima si è dissociata dopo il suo concerto in Russia - Al Bano ha voluto replicare alle parole di Romina Power dopo che quest'ultima si è dissociata dopo il suo concerto in Russia ... Come scrive novella2000.it

“Coltellata mediatica”: Al Bano arrabbiato con Romina Power per le parole sul concerto in Russia - L'appunto di Romina Power sul concerto di Al Bano in Russia e la risposta del cantante di Cellino San Marco, deluso dall'ex moglie. Riporta msn.com