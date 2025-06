Al Bano in Russia Romina Power lo bacchetta | Non mi sembra né il luogo né…

Al Bano Carrisi finisce nuovamente nell’occhio del ciclone e arriva anche il rimprovero da parte di Romina Power. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Al Bano in Russia, Romina Power lo bacchetta: “Non mi sembra né il luogo, né…”

In questa notizia si parla di: bano - romina - power - russia

Al Bano Carrisi canta “Felicità” in Russia, Romina Power si dissocia - Il talento di Al Bano Carrisi ancora conquista il pubblico internazionale, ma l’ultima performance in Russia ha acceso polemiche: la cantante si dissocia dalla sua interpretazione di “Felicità”.

"Non è né momento, né il luogo per cantare Felicità" Romina Power contro Al Bano e il suo concerto in Russia. Vai su Facebook

Romina Power prende le distanze da Al Bano: “Mi dissocio dallo show in Russia” - X Vai su X

Romina Power contro Al Bano in Russia: «Non è né il luogo né il momento di cantare Felicità»; Romina Power contro Al Bano sul concerto in Russia: Non è il momento e il luogo per cantare Felicità; “Non è né il luogo né il momento di cantare Felicità”: Romina Power bacchetta Al Bano in….

Romina Power contro Al Bano in Russia: «Non è né il luogo né il momento di cantare Felicità» - Non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità ». Segnala msn.com

Al Bano in Russia, Romina Power lo bacchetta: “Non mi sembra né il luogo, né…” - Al Bano Carrisi finisce nuovamente nell’occhio del ciclone e arriva anche il rimprovero da parte di Romina Power ... Si legge su golssip.it