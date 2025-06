Al Bano e Romina botta e risposta per il concerto in Russia

Un concerto che ha unito musica e messaggi di speranza, ma anche acceso una scintilla di tensione tra Al Bano e Romina Power. La loro storica rivalità , riflessa anche sul palco, ha catturato l’attenzione di tutti, dimostrando che anche nell’arte può emergere un senso di sfida e passione. E mentre il sipario si chiude, resta il desiderio di scoprire se questa saga continuerà a sorprendere il pubblico internazionale.

Improvviso botta e risposta fra Al Bano e l’ex moglie Romina Power. Tutto è partito il 20 giugno, quando l’82enne di Cellino San Marco si è esibito per un concerto a San Pietroburgo davanti a migliaia di persone a conclusione del Forum economico internazionale. Con lui, Iva Zanicchi, con cui ha interpretato alcuni dei suoi brani più celebri, tra cui Libertà e l’indimenticabile Felicità . Un live per «mandare un messaggio di pace», come aveva detto ad Adnkronos prima della partenza, che ha attirato diverse polemiche, tra cui quelle dell’ex moglie. Il botta e risposta fra Al Bano e Romina Power dopo il concerto. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Al Bano e Romina, botta e risposta per il concerto in Russia

“Sembra che qua sia bombe e cannoni da tutte le parti. A te risulta?”, “No, ma non è qui la guerra…”: il botta e risposta tra Al Bano e la giornalista del Tg1 in Russia è virale - In un contesto di tensione e conflitto, anche un gesto di pace può scatenare furiose polemiche. È ciò che è successo con il concerto di Al Bano a San Pietroburgo, che doveva essere un messaggio di unità ma si è trasformato in un caso mediatico virale.

