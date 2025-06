Al Bano e il concerto in Russia | Le parole di Romina Power? Una coltellata mediatica

Il duello tra Al Bano e Romina Power si infiamma ancora una volta, questa volta attraverso parole che scavano nel profondo delle emozioni e dei sentimenti pubblici. La loro rivalità , alimentata da dichiarazioni e dissapori, continua a tenere alta l’attenzione mediatica, rendendo evidente quanto possa essere difficile separare la vita privata dal palco. Ma cosa ci riserva il futuro di questa storica coppia? Solo il tempo potrà svelarlo.

(Adnkronos) – ''Il post pubblicato su Instagram da Romina è una coltellata mediatica. Dalla madre dei miei quattro figli non me la sarei mai aspettato. Sono rimasto veramente stupito da quello che ha scritto, lei si dissocia da cosa? Chi l'ha invitata a San Pietroburgo a cantare 'Felicità '? A me non risulta che lei sia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

