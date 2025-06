Al Bano e il concerto della polemica in Russia | Romina si dissocia

Al Bano e il concerto in Russia scatenano polemiche: Romina si dissocia. Mentre il cantante di Cellino San Marco continua a esibirsi oltre confine, il mondo si interroga sui limiti dell’arte e della coscienza. La nostalgia per i successi passati si scontra con una realtà complessa e delicata: la guerra in Ucraina. E proprio in questo scenario, il senso di felicità si trasforma, diventando un delicato equilibrio tra passione e responsabilità.

Felicità: È tenersi per mano, andare lontano, la felicità .cantavano nel 1982 Al Bano e Romina, ancora insieme. Oggi, dopo oltre 40 anni, nonostante la coppia, ormai ex, continui a lavorare ed esibirsi insieme, soprattutto all’estero dove il cantante di Cellino Sa Marco è amatissimo, quel “tenersi per mano e andare lontano ha dei limiti”. Soprattutto se il lontano è rappresentato da quella Russia, in guerra contro l’Ucraina, dove per l’appunto Al Bano si è esibito – a San Pietroburgo, all’evento Al ritmo dell’estate all’interno durante il Forum Economico Internazionale – cantando la celebre canzone. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Al Bano e il concerto della polemica in Russia: Romina si dissocia

