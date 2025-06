Al Bano contro Romina | Da lei una coltellata mediatica

Al Bano si trova al centro di una vera e propria tempesta mediatica, con Romina Power che non risparmia critiche sulla sua recente partecipazione a un concerto a San Pietroburgo. La ex coppia, simbolo di un’epoca d’oro della musica italiana, ora si scontra pubblicamente, alimentando dibattiti tra fan e opinionisti. Ma cosa c’è dietro questa controversia? E come reagirà il pubblico? La vicenda promette ancora sviluppi sorprendenti.

La partecipazione di Al Bano al concerto di San Pietroburgo, in Russia, continua a far discutere. A puntare il dito contro la scelta del cantante di Cellino San Marco è anche la sua ex storica Romina Power, che su Instagram non le ha mandate a dire: Mi dissocio dalla canzone ‘Felicità’ cantata in Russia, non ho accettato di prendere parte a quel concerto di un giorno fa (20 giugno, ndDM). E non mi sembra né il luogo né il momento per cantare Felicità. La stizzita replica di Al Bano. Al Bano non ci sta e risponde, pungendo velenosamente Romina sul fatto che lei non sarebbe comunque stata invitata all’evento in Piazza del Palazzo a San Pietroburgo: Il post pubblicato su Instagram da Romina è una coltellata mediatica. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Al Bano contro Romina: “Da lei una coltellata mediatica”

