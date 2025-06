Al Bano canta Felicità in Russia ma Romina Power non è d’accordo | Mi dissocio

Romina Power si dissocia pubblicamente dall’esibizione di Al Bano in Russia, dove ha cantato “Felicità”. La sua presa di posizione sottolinea il suo dissenso rispetto a questa partecipazione, lasciando intendere che non condivide né il luogo né il momento di questa esibizione. Un episodio che mette in evidenza le tensioni e le differenze artistiche tra i due grandi protagonisti della musica italiana. La vicenda continua a far discutere gli appassionati, alimentando il dibattito sulla loro relazione artistica e personale.

“Mi dissocio dalla canzone ‘Felicità’ cantata in Russia, non ho accettato di prendere parte a quel concerto di un giorno fa. E non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità”. Con queste parole Romina Power critica aspramente l’esibizione di Al Bano in Russia, dove il cantante si è esibito in occasione di un concerto a San Pietroburgo. Al Bano in Russia canta “Felicità”, Romina Powell si dissocia. “Il post pubblicato su Instragram da Romina è una coltellata mediatica: dalla madre dei miei quattro figli non me la sarei mai aspettata. Sono rimasto veramente stupito da quello che ha scritto, lei si dissocia da cosa? Chi l’ha invitata a San Pietroburgo a cantare ‘Felicità’? A me non risulta che lei sia stata invitata ad esibirsi”, commenta il cantante in un’intervista ad AdnKronos. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Al Bano canta “Felicità” in Russia, ma Romina Power non è d’accordo: “Mi dissocio”

