Aiuto Fermate quella persona | le sue grida attirano la polizia attimi di tensione in centro

Un semplice controllo si trasforma in un momento di grande tensione nel cuore della città. Questa mattina, in via Carbonara, la polizia ha arrestato un 23enne marocchino irregolare e noto alle forze dell’ordine, dopo una scena tumultuosa scatenata dalle sue grida. La situazione ha attirato l’attenzione dei passanti e, purtroppo, anche le autorità. Scopriamo come si è svolto l’intervento e quali sono state le conseguenze di questa drammatica mattinata.

Questa mattina la polizia ha tratto in arresto un 23enne originario del Marocco, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell'ordine. In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto -Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carbonara.

