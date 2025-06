aiea prevediamo danni significativi nei tunnel di fordow

Le recenti incursioni militari negli impianti di Fordow hanno sollevato preoccupazioni globali, con i danni alle strutture sotterranee che potrebbero avere ripercussioni significative sul programma nucleare iraniano. Rafael Grossi, direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, segnala che l'entità precisa dei danni resta ancora da valutare, ma le conseguenze potrebbero essere più serie di quanto si immagini. La situazione rimane in bilico, e il mondo osserva con attenzione...

I bombardamenti americani hanno probabilmente causato danni "molto significativi" alle aree sotterranee dell' impianto iraniano di arricchimento dell'uranio di Fordow anche se nessuno può ancora determinarne l'entità : lo afferma Rafael Grossi, responsabile dell'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, come riporta il Times Of Israel. "Dato il carico esplosivo utilizzato e la natura estremamente sensibile alle vibrazioni delle centrifughe, si prevede che si siano verificati danni molto gravi", ha affermato Grossi in una dichiarazione durante una riunione di emergenza del Consiglio dei governatori dell' Aiea.