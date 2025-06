Aiea chiede all' Iran accesso a scorte di uranio arricchito

L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica si trova di fronte a una sfida cruciale: ottenere l'accesso ai siti nucleari iraniani per verificare le scorte di uranio arricchito. Rafael Grossi, direttore generale, sottolinea l'importanza di consentire agli ispettori di tornare sul campo e fare chiarezza su circa 400 kg di materiale altamente arricchito. La trasparenza in questo contesto è fondamentale per la sicurezza globale e il rispetto degli accordi internazionali.

Il direttore generale dell' Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha chiesto l'accesso ai siti nucleari iraniani per determinare la sorte delle scorte di uranio arricchito a un livello prossimo alla soglia di progettazione per una bomba atomica. "Dobbiamo consentire agli ispettori di tornare sul sito e fare un inventario delle scorte di uranio, in particolare dei 400 kg arricchiti al 60%", ha dichiarato Rafael Grossi a una riunione di emergenza a Vienna. Ha aggiunto che Teheran gli aveva inviato una lettera il 13 giugno in cui si segnalava l'attuazione di "misure speciali per proteggere apparecchiature e materiali nucleari".

Iran: Aiea, aumentate scorte uranio arricchito, quasi a livello militare - L'Iran accelera il suo programma nucleare, aumentando le scorte di uranio arricchito a un passo inquietante dai livelli militari.

