Ai domiciliari ruba al centro commerciale

Un caso di incredibile leggerezza delle regole: nonostante fosse agli arresti domiciliari, Massimo D’Angela, già coinvolto in una rapina e aggressione, si è reso protagonista di un furto al centro commerciale e di uscite non autorizzate con il cane. La sua condotta sconsiderata ha complicato ulteriormente la situazione legale, dimostrando come il rispetto delle restrizioni sia fondamentale per garantire la sicurezza di tutti. La vicenda mette in luce i limiti del sistema di sorveglianza e il rischio di comportamenti irresponsabili anche sotto controllo.

Era in attesa del processo fissato il 17 luglio per una rapina in un negozio e aggressione del titolare ma nell’attesa, pur essendo agli arresti domiciliari, si è fatto trovare in giro per la città portando a spasso il cane e anche a Santo Stefano Magra rendendosi protagonista di un furto in un grande magazzino di un noto marchio sportivo. E’ stato nuovamente arrestato lo spezzino Massimo D’Angela pizzicato in due occasioni consecutive fuori dalla sua abitazione. Il primo episodio lo ha visto protagonista in città. I carabinieri hanno notato il giovane a spasso con il cane e lo hanno immediatamente riconosciuto e arrestato per evasione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ai domiciliari ruba al centro commerciale

