Agronomi e specialisti per affiancare le imprese

Bper continua a sostenere gli imprenditori, con un approccio su misura che valorizza le peculiarità di ogni realtà. Grazie alla presenza di agronomi e specialisti dedicati, l’istituto bancario si impegna a offrire soluzioni innovative e supporto competente, affinché le imprese del settore agroalimentare possano crescere e prosperare in un mercato sempre più competitivo. Un sostegno concreto che fa la differenza, perché il successo si costruisce insieme.

"IL MONDO dell’agroalimentare non si può riassumere in una sola parola, essendo un settore ricco di specificità e differenze. Proprio per questo motivo, la nostra volontà è stata quella di inserire all’interno della della nostra struttura bancaria agronomi e specialisti, per comprendere ogni singola esigenza dell’intera filiera e fornire alle imprese gli strumenti giusti al momento giusto". Così Bper continua a sostenere gli imprenditori, con progetti e soluzioni pensate su misura. Un coinvolgimento, questo, che trova conferma anche nella partecipazione in qualità di main partner ad Agrofutura, il festival dedicato all’agroalimentare, la cui prossima tappa sarà giovedì a Cesena. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Agronomi e specialisti per affiancare le imprese"

In questa notizia si parla di: agronomi - specialisti - imprese - affiancare

Giornata mondiale contro l’ipertensione: in Largo Ciro Menotti misurazione della pressione con gli specialisti Aoup - Domenica 18 maggio, in occasione della Giornata mondiale contro l'ipertensione, largo Ciro Menotti a Pisa ospiterà una giornata di sensibilizzazione con misurazioni gratuite della pressione arteriosa.

Agronomi e specialisti per affiancare le imprese; Agronomi e specialisti per affiancare le imprese.

"Agronomi e specialisti per affiancare le imprese" - "IL MONDO dell’agroalimentare non si può riassumere in una sola parola, essendo un settore ricco di specificità e differenze. Riporta msn.com

Gli agronomi contro Lollobrigida: “Lascia l’agricoltura in mano agli incompetenti” - L’atto rende i Centri di assistenza, di fatto, il punto di riferimento delle aziende agricole che hanno bisogno di essere aiutate per dirigere le loro imprese ... Secondo repubblica.it