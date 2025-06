Agrigento capitale italiana della cultura Zicari Dc | Subito la delibera per San Calò

Agrigento si prepara a brillare come Capitale Italiana della Cultura, un riconoscimento che valorizza il suo patrimonio e la sua storia millenaria. Oggi, in commissione, insieme ai colleghi Antonino Costanza Scinta e Alessia Bongiovi, abbiamo discusso i progetti fondamentali legati a questa importante designazione. La nostra città sta facendo passi concreti verso una rinascita culturale e sociale, e ora è il momento di approvare subito la delibera per San Cal242, affinché Agrigento possa splendere ufficialmente nel panorama nazionale.

"Oggi, in commissione, insieme ai colleghi Antonino Costanza Scinta e Alessia Bongiovi abbiamo affrontato la questione dei progetti collegati a capitale della cultura". Lo ha detto il consigliere comunale della Democrazia cristiana Roberta Zicari. "A seguito del decreto regionale che autorizza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Agrigento capitale italiana della cultura, Zicari (Dc): "Subito la delibera per San Calò"

In questa notizia si parla di: capitale - cultura - zicari - agrigento

Agrigento capitale della cultura, si presenta il progetto sulla storia del cimitero di Bonamorone - Domani, giovedì 22 maggio ad Agrigento, si terrà la presentazione dell'itinerario “Il cimitero di Bonamorone: fra storia, arte e identità ”.

Agrigento capitale italiana della cultura, Zicari (Dc): Subito la delibera per San Calò; Agrigento Capitale della Cultura, Zicari: Il bando per le associazioni di territorio non c'è. Sindaco, si fa o no?; Capitale italiana della cultura, Zicari e Spataro: Non si sa cosa fare in città se non grazie al passaparola.

Agrigento capitale italiana della cultura, Zicari (Dc): "Subito la delibera per San Calò" - Il consigliere comunale e altri due componenti della commissione sollecitano la giunta alla variazione di bilancio ... Come scrive agrigentonotizie.it

Agrigento, capitale della cultura e della siccità: l’inchiesta sui fondi per l’acqua che scuote la Sicilia - Ad Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025 scelta dal governo Meloni, l’acqua non esce più dai r ... Si legge su la7.it