Agricoltura divieti e multe Tendoni nei campi e ventilatori | La lotta al caldo costa cara

L'estate si fa sentire con temperature inaspettatamente alte, costringendo agricoltori e braccianti a confrontarsi con restrizioni sempre più rigide. La nuova ordinanza regionale, che impone fasce orarie e multe salate per chi viola i divieti, solleva polemiche, soprattutto per le restrizioni delle scorse stagioni. La lotta contro il caldo si trasforma in una sfida economica e sociale: quanto può durare questa battaglia tra protezione e sostenibilità?

Temperature che salgono dopo l’illusoria pausa di qualche giorno fa – un giorno di pioggia – e si avvicina a grandi passi l’ ordinanza regionale che fissa fasce orarie per il lavoro nei campi quando il sole picchia, divieti e multe salate per chi sgarra. Lo scorso anno lo stop, tra i filari, dalle 12,30 alle 16. Ed è soprattutto lì che puntano le critiche. In sintesi, troppo le ore di ’fermo’. A protestare anche i braccianti. L’anno scorso davanti ai campi e alle serre lo scenario era quello di una sagra. "Abbiamo messo i tendoni, come quelli delle feste popolari. Con panche e tavoli, per pranzare, per staccare un po’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Agricoltura, divieti e multe. Tendoni nei campi e ventilatori: "La lotta al caldo costa cara"

