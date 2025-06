Agoumé per l’Inter vale una piccola fortuna il francese potrebbe portare altri introiti | le cifre e i dettagli

Lucien Agoumé, giovane promessa del centrocampo, potrebbe finalmente regalare un guadagno importante all’Inter. Dopo aver indossato la maglia nerazzurra dal 2019 senza però lasciare grande traccia, il suo valore di mercato si aggira intorno a cifre importanti. La sua cessione o eventuale prestito potrebbe infatti rappresentare un affare da milioni di euro per i nerazzurri, aprendo nuove opportunità sia sportive che economiche. Ecco i dettagli.

Lucien Agoumé, centrocampista di proprietà del Siviglia, potrebbe portare nuovi introiti nelle casse dell’Inter. I dettagli e le cifre. Lucien Agoumé potrebbe portare nuovi introiti nelle casse dell’ Inter. Arrivato nell’estate del 2019 come giovane promessa per il centrocampo, il classe 2002 non è mai riuscito a imporsi in nerazzurro. Appena 4 le presenze registrate in prima squadra, tre nel 202021 e una nel 202324, e tanti prestiti in giro per l’Europa. Dopo numerosi tentativi, il francese è riuscito ad esprimersi con la maglia del Siviglia – 13 presenze complessive ma un buon rendimento nel 202324 -, tanto da convincere gli andalusi a riscattarlo per 4 milioni di euro all’inizio della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com