Aggressione shock a Mariano Comense | rapina armata durante un video TikTok

Un episodio scioccante scuote Mariano Comense: durante una normale registrazione su TikTok, un uomo armato di coltello ha scatenato una rapina violenta in casa, ferendo anche un giovane e mettendo a rischio l'incolumità della famiglia. Un attacco che evidenzia quanto possa essere imprevedibile la minaccia nel quotidiano. Ecco tutti i dettagli di questa inquietante vicenda.

Mariano Comense, 23 giugno 2025 – Ha aggredito l’uomo che gli ha aperto la porta, è entrato in casa armato di coltello e ha raggiunto la sua compagna, strappandole il telefono cellulare davanti alla figlia di 4 anni, mentre stavano registrando un video su TikTok. Poi si è preso anche il telefono dell’uomo, e ha ferito a un dito della mano il figlio maggiore, un ragazzo di 17 anni che ha cercato di difendere la madre. È accaduto sabato sera in una abitazione all’interno di un cortile in centro a Mariano Comense, dove sono intervenuti i carabinieri della Tenenza. L’assalto. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l’aggressore ha suonato e ha subito aggredito il proprietario di casa, 42 anni, che si è difeso, raggiunto anche dal ragazzo, figlio di un precedente legame della compagna: entrambi hanno avuto una veloce colluttazione con l’aggressore, che si è però divincolato, anche con la minaccia del coltello, e si diretto nella stanza dove la donna, 38 anni, stava facendo un video, strappandole il telefono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aggressione shock a Mariano Comense: rapina armata durante un video TikTok

