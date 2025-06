Aggredita in casa mentre registra un video su TikTok | si cerca il rapinatore attraverso i social

Una scena di paura si è consumata sabato sera nel cuore di Mariano Comense: una donna, intenta a condividere un momento su TikTok, è stata aggredita e derubata. La rapina ha scosso la comunità, ma grazie ai social media, le forze dell’ordine stanno cercando di catturare il colpevole. Questa vicenda evidenzia ancora una volta come i social possano diventare alleati preziosi nelle indagini. Restate aggiornati per scoprire gli sviluppi di questa inquietante vicenda.

Sabato sera a Mariano Comense (Como) un rapinatore ha fatto irruzione in una casa del centro e ha rubato il telefono a una donna che stava registrando un video su TikTok. I carabinieri stanno cercando di identificare l'aggressore attraverso i profili social della vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

