agenti di commercio nuovo accordo economico collettivo per 2884 a bergamo

Il nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) per il settore del commercio a Bergamo porta importanti novità per agenti di commercio e aziende mandanti. Tra queste, il diritto alle provvigioni anche sulle vendite online e la valorizzazione dell’esclusiva di zona. Questi cambiamenti rafforzano il ruolo degli agenti, riconoscendo il loro contributo strategico. Scopriamo insieme come queste innovazioni possono influenzare positivamente il tuo lavoro e le opportunità future.

Il nuovo Accordo Economico Collettivo- AEC per il settore del commercio, recentemente sottoscritto, introduce rilevanti novità nei rapporti tra agenti di commercio e aziende mandanti. Tra le principali, il riconoscimento del diritto alla provvigione anche sulle vendite online, valorizzando il concetto di esclusiva di zona e l’attività di promozione diffusa svolta dagli agenti, il diritto alle indennità anche per gli agenti che operano in forma di società di persone, oltre a limitazioni all’uso dei contratti a tempo determinato per tutelare i giovani agenti. Per approfondire il contenuto dell’accordo nei dettagli, i suoi vantaggi e gli aspetti applicativi, Agenti FNAARC Confcommercio Bergamo, organizza un incontro dedicato, in programma giovedì 26 giugno alle ore 17 nella sede Confcommercio Bergamo (Via Borgo Palazzo, 137-Bergamo, Sala Conferenze). 🔗 Leggi su Bergamonews.it